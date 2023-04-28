Москву ждет «обвал холода»

Опубликовано: 10:37, 28 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Конец апреля и начало мая отметятся нестабильной погодой. В ночь на воскресенье, 30 апреля похолодает до минус 2 градусов, а днем столбики термометров будут подниматься к +17 градусам.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился прогнозом, согласно которому в ночь на воскресенье, 30 апреля, в Московской области ночью столбики термометров будут опускать до минус 2 градусов. Но днем будет тепло – до плюс 17 градусов.

В субботу, 29 апреля ночью пройдут дожди, похолодает до плюс 2-7 градусов. Днем также прохладно – от 11 до 13 градусов.

«В среднем в выходные температура будет ниже нормы на 1,5 градуса, но мы ощутим это как волну холода, потому что сейчас погода на месяц опережает свое климатическое развитие»

– поделился синоптик.

Вильфанд также напомнил гостям и жителям столичного региона о том, что в апреле и мае погода очень изменчива, поэтому москвичам не следует удивляться.