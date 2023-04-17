Москва готовится отключить отопление

В Москве подходит к концу отопительный сезон 2023 года, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.
По словам Бирюкова, специалисты в рамках подготовки к окончанию сезона проводят регламентные работы на системах теплоснабжения.
Традиционно промышленные объекты первыми лишатся тепла. Затем батареи станут холодными в жилых домах, после этого - в школах, детсадах, больницах.
Когда отключат отопление в Москве?
"Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов",
– напомнил заместитель мэра.
Обычно отопление в Москве выключают в начале мая, в более теплые годы - в последних числах апреля.
На этой неделе в Москве в среднем днем будет около 15 градусов тепла, по ночам - плюс 5. При этом начало недели характеризуется более теплой погодой.