Москва готовится отключить отопление

Опубликовано: 12:29, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москве вскоре будет отключено отопление. Сроки зависят от погоды: сезон завершится по итогу 5 теплых дней, когда средняя температура воздуха в городе за сутки будет составлять не менее 8 градусов тепла.

В Москве подходит к концу отопительный сезон 2023 года, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, специалисты в рамках подготовки к окончанию сезона проводят регламентные работы на системах теплоснабжения.

Традиционно промышленные объекты первыми лишатся тепла. Затем батареи станут холодными в жилых домах, после этого - в школах, детсадах, больницах.

Когда отключат отопление в Москве?

"Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов",

– напомнил заместитель мэра.

Обычно отопление в Москве выключают в начале мая, в более теплые годы - в последних числах апреля.

На этой неделе в Москве в среднем днем будет около 15 градусов тепла, по ночам - плюс 5. При этом начало недели характеризуется более теплой погодой.