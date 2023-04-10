Апрель подарит Москве летнее тепло

Опубликовано: 8:47, 10 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В понедельник в Москве и области будет почти по-летнему тепло: столбики термометров будут подниматься до плюс 16 градусов. Ночью – заморозки до минус одного градуса. Ветер южный, 3-8 м/с.

Согласно прогнозу, представленному Гидрометцентра России, сегодня в Москве установится облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь. Столбики термометров будут подниматься до плюс 16 градусов. Ночью похолодает до плюс двух градусов.

В Подмосковье днем будет от плюс 12 до плюс 17 градусов. В ночные часы прогнозируется похолодание до минус одного градуса.

Ветер южный, 3-8 м/с, атмосферное давление составит около 756 мм ртутного столба.