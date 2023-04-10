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Москву ждет очень высокое атмосферное давление

Москву ждет очень высокое атмосферное давление
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Москве в понедельник будет фиксироваться очень высокое давление. Показатель составив 757-758 мм ртутного столба. Рекордный показатель составляет 760 мм ртутного столба. 

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о том, что в понедельник атмосферное давление в Москве приблизится к рекордным показателям. По его словам, оно будет отставать всего лишь на 2-3 мм ртутного столба от рекорда, составляя примерно 757-758 мм ртутного столба при норме в 748 мм ртутного столба. 

«Дело в том, что в переходные сезоны, как правило, высокое давление бывает крайне редко, поэтому рекорд для этого дня - это 760 мм ртутного столба. То есть мы будем очень близки к рекорду»

– сказал он.

Далее синоптик напомнил, что рекордные показатели атмосферного давления 10 апреля были зафиксированы в 1967 году.

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