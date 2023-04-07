Жители Москвы и Подмосковья могут открывать дачный сезон

Предстоящие выходные в Москве и области будут по-настоящему весенними и погожими: днем воздух может прогреться до 14 градусов тепла: самое время открывать дачный сезон, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Нынешней ночью пока еще будет довольно прохладно, и даже при такой малооблачной погоде посвежеет до околонулевых значений, кое-где в окрестностях столицы и по области даже возможны слабые заморозки, однако все эти неудобства за два выходных дня будут компенсированы, заверил синоптик, передает РИА Новости.
Суббота и воскресенье, благодаря юго-западной периферии антициклона будут по-весеннему погожими и теплыми: в разгар дня воздух прогреется до 12 - 14 градусов тепла, - рассказал Тишковец.
Атмосферное давление будет слегка повышенным, осадков не ожидается, а ветер будет слабым и достаточно теплым, добавил синоптик.