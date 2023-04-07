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Жители Москвы и Подмосковья могут открывать дачный сезон

Жители Москвы и Подмосковья могут открывать дачный сезон
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На предстоящие выходные в столичном регионе сохранится прекрасная погода, а воздух прогреется до 14 градусов тепла, вполне комфортных для отдыха на даче.

Предстоящие выходные в Москве и области будут по-настоящему весенними и погожими: днем воздух может прогреться до 14 градусов тепла: самое время открывать дачный сезон, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Нынешней ночью пока еще будет довольно прохладно, и даже при такой малооблачной погоде посвежеет до околонулевых значений, кое-где в окрестностях столицы и по области даже возможны слабые заморозки, однако все эти неудобства за два выходных дня будут компенсированы, заверил синоптик, передает РИА Новости.

Суббота и воскресенье, благодаря юго-западной периферии антициклона будут по-весеннему погожими и теплыми: в разгар дня воздух прогреется до 12 - 14 градусов тепла, - рассказал Тишковец.

Атмосферное давление будет слегка повышенным, осадков не ожидается, а ветер будет слабым и достаточно теплым, добавил синоптик.

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