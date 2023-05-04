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Москву подморозит в ночь на 5 мая

Мимоза в снегу и с сосульками
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В ночь на пятницу столбики столичных термометров опустятся до минус одного градуса. В столичном регионе объявлен оранжевый уровень опасности.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ночь на пятницу, 5 мая, температура воздуха в Москве опустится до минус одного градуса. В Московской области будет холоднее на один градус.

Из-за заморозков в Москве и области объявлен оранжевый уровень опасности.

«Предупреждение в столице будет действовать с 03:00 до 07:00, в области – с 03:00 до 08:00»

– Гидрометцентр РФ.

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