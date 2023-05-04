Москву подморозит в ночь на 5 мая

В ночь на пятницу столбики столичных термометров опустятся до минус одного градуса. В столичном регионе объявлен оранжевый уровень опасности.
Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ночь на пятницу, 5 мая, температура воздуха в Москве опустится до минус одного градуса. В Московской области будет холоднее на один градус.
Из-за заморозков в Москве и области объявлен оранжевый уровень опасности.
«Предупреждение в столице будет действовать с 03:00 до 07:00, в области – с 03:00 до 08:00»
– Гидрометцентр РФ.