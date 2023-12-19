Вестник Кавказа

Москвичам порекомендовали отказаться от авто

Новогодние украшения на Триумфаьной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москвичам и гостям столицы порекомендовали пользоваться общественным транспортом. Это связано с затрудненным движением в столичном регионе в предновогодний период.

В дни перед Новым Годом власти Москвы порекомендовали жителям столичного региона пользоваться общественным транспортом. Это связано с традиционным ростом предновогодних пробок.

«В связи с увеличением числа машин и поездок в предновогодние дни рекомендуем пользоваться городским транспортом, чтобы съездить в магазин за подарками»

– департамент транспорта Москвы

Также в столичном дептрансе отметили, что сейчас перебоев в работе городского общественного транспорта нет

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