Москвичам порекомендовали отказаться от авто

Москвичам и гостям столицы порекомендовали пользоваться общественным транспортом. Это связано с затрудненным движением в столичном регионе в предновогодний период.
В дни перед Новым Годом власти Москвы порекомендовали жителям столичного региона пользоваться общественным транспортом. Это связано с традиционным ростом предновогодних пробок.
«В связи с увеличением числа машин и поездок в предновогодние дни рекомендуем пользоваться городским транспортом, чтобы съездить в магазин за подарками»
– департамент транспорта Москвы
Также в столичном дептрансе отметили, что сейчас перебоев в работе городского общественного транспорта нет
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