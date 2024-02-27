Москва вызвала Ереван на разговор

Сергей Лавров побеседовал со своим армянским коллегой. Обсуждался вопрос урегулирования между Баку и Ереваном, взаимодействие РФ и РА в интеграционных объединениях и двусторонние отношения Москвы и Еревана.

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, информирует российский МИД.

Беседа министров состоялась накануне. Были подняты такие вопросы, как процесс армяно-азербайджанской нормализации, а также взаимодействие России и Армении в рамках общих интеграционных объединений.

Кроме того, Лавров и Мирзоян обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки.

В Ереване в последнее время все чаще говорят о возможном выходе Армении из ОДКБ. Также Армения планирует подать заявку в кандидаты в ЕС.