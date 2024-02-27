Вестник Кавказа

Москва вызвала Ереван на разговор

Москва вызвала Ереван на разговор
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров побеседовал со своим армянским коллегой. Обсуждался вопрос урегулирования между Баку и Ереваном, взаимодействие РФ и РА в интеграционных объединениях и двусторонние отношения Москвы и Еревана.

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, информирует российский МИД.

Беседа министров состоялась накануне. Были подняты такие вопросы, как процесс армяно-азербайджанской нормализации, а также взаимодействие России и Армении  в рамках общих интеграционных объединений.

Кроме того, Лавров и Мирзоян обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки.

В Ереване в последнее время все чаще говорят о возможном выходе Армении из ОДКБ. Также Армения планирует подать заявку в кандидаты в ЕС.

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