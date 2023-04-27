Москва стоит в десятибалльных пробках

Основные магистрали на выезд из Москвы стоят в пробках, также заторы образовались этим вечером в центре столицы, на ТТК и МКАД, следует из данных сервиса «Яндекс Пробки». 10 баллов это максимально сложная дорожная ситуация.
В центре столицы серьезные пробки регистрируются на Садовом кольце в обе стороны, сложнее всего ситуация на северо-востоке и севере. Стоят также многие участки Бульварного кольца, Тверская улица, Лубянка, Большая Дмитровка.
Движение на ТТК также значительно затруднено, главные пробки скопились на восточном направлении, заторы образовались и на шоссе Энтузиастов, и на МКАДе.
Пробок станет меньше, когда завершится вечерний час пик, после 20:00.
Отметим, что завтра вечером в столице можно ожидать не менее сложной дорожной ситуации, 29 и 30 апреля, а также 1 мая будут выходными. Рабочий день в пятницу - сокращенный.