Москва стоит в десятибалльных пробках

Опубликовано: 19:04, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москве в четверг вечером на дорогах образовались серьезные пробки. Ситуация станет лучше после 20.00. Напомним, пятница - последний рабочий день перед выходными, приуроченными к 1 мая.

Основные магистрали на выезд из Москвы стоят в пробках, также заторы образовались этим вечером в центре столицы, на ТТК и МКАД, следует из данных сервиса «Яндекс Пробки». 10 баллов это максимально сложная дорожная ситуация.

В центре столицы серьезные пробки регистрируются на Садовом кольце в обе стороны, сложнее всего ситуация на северо-востоке и севере. Стоят также многие участки Бульварного кольца, Тверская улица, Лубянка, Большая Дмитровка.

Движение на ТТК также значительно затруднено, главные пробки скопились на восточном направлении, заторы образовались и на шоссе Энтузиастов, и на МКАДе.

Пробок станет меньше, когда завершится вечерний час пик, после 20:00.

Отметим, что завтра вечером в столице можно ожидать не менее сложной дорожной ситуации, 29 и 30 апреля, а также 1 мая будут выходными. Рабочий день в пятницу - сокращенный.