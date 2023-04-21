Москва прогреется до +17

Опубликовано: 7:19, 21 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москве прогнозируется переменная облачность и до +17 градусов. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, сегодня в Москве будет облачно, преимущественно без осадков и до 17 градусов тепла.

Днем в столице прогнозируют от 15 до 17 градусов тепла, а в ночь на субботу температура воздуха может опуститься до 3 градусов.

По области температура будет колебаться в пределах от плюс 12 до плюс 17 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки 3 градуса. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.