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Москва прогреется до +17

Москва прогреется до +17
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Москве прогнозируется переменная облачность и до +17 градусов. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, сегодня в Москве будет облачно, преимущественно без осадков и до 17 градусов тепла.

Днем в столице прогнозируют от 15 до 17 градусов тепла, а в ночь на субботу температура воздуха может опуститься до 3 градусов.

По области температура будет колебаться в пределах от плюс 12 до плюс 17 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки 3 градуса. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

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