Москва прогреется до +17

В Москве прогнозируется переменная облачность и до +17 градусов. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.
Согласно прогнозу Гидрометцентра России, сегодня в Москве будет облачно, преимущественно без осадков и до 17 градусов тепла.
Днем в столице прогнозируют от 15 до 17 градусов тепла, а в ночь на субботу температура воздуха может опуститься до 3 градусов.
По области температура будет колебаться в пределах от плюс 12 до плюс 17 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки 3 градуса. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.