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Москва примет День Дагестана

Фотография Расула Гамзатова
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На территории Измайловского парка в Москве в воскресенье 21 мая состоится праздник под названием «Мой Дагестан. Наш Расул». Гостей ждут выставки и концерты, а также мастер-классы.

Праздник под названием «Мой Дагестан. Наш Расул» подготовили для жителей и гостей Москвы. О нем рассказали в постпредстве РД при президенте.

Мероприятие состоится 21 мая. Место проведения - Измайловский парк.

«Приглашаем москвичей и гостей столицы на ежегодный праздник "День Дагестана", который в этом году посвящен 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова»

— пресс-служба постпредства

Всех желающих приглашают прийти в полдень к центральной сцене. Там пройдет концерт, на котором выступят заслуженные артисты РД.

В программу войдут мастер-классы и спортивные мероприятия, а также выставки.

Вход на праздник открыт для всех.

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