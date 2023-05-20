Москва примет День Дагестана

На территории Измайловского парка в Москве в воскресенье 21 мая состоится праздник под названием «Мой Дагестан. Наш Расул». Гостей ждут выставки и концерты, а также мастер-классы.
Праздник под названием «Мой Дагестан. Наш Расул» подготовили для жителей и гостей Москвы. О нем рассказали в постпредстве РД при президенте.
Мероприятие состоится 21 мая. Место проведения - Измайловский парк.
«Приглашаем москвичей и гостей столицы на ежегодный праздник "День Дагестана", который в этом году посвящен 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова»
— пресс-служба постпредства
Всех желающих приглашают прийти в полдень к центральной сцене. Там пройдет концерт, на котором выступят заслуженные артисты РД.
В программу войдут мастер-классы и спортивные мероприятия, а также выставки.
Вход на праздник открыт для всех.