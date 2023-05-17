Дагестан отметит 200 лет со дня рождения Льва Толстого

Опубликовано: 23:10, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дагестан начал готовиться к 200-летию со дня рождения Льва Толстого. Юбилей писателя отметят театральными постановками, лекциями, выставками и тематическими экскурсиями.

В Дагестане началась подготовка к важной дате - 200-летию со дня рождения Льва Николаевича Толстого, рассказал глава РД.

Памятную дату, заверил политик, отметят масштабно.

«Мы стараемся сформировать республиканский план с таким расчетом, чтобы привлечь к участию в мероприятиях как можно большее количество жителей разного возраста, разных социальных групп, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья»

— Сергей Меликов

В республике будут показаны спектакли, которые ставятся по мотивам творений Толстого.

Посвященные его книгам экспозиции открываются в музеях и библиотеках.

Запланированы несколько конференций и других образовательных мероприятий.