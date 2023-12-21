Москва начнет оттаивать к Новому Году

В Москве перед новым годом установится теплая погода: в пятницу столбики термометров будут стремиться к нулю. Ночью прохладнее - до -3 граудсов.

Синоптики пообещали москвичам и гостям столицы относительно теплую для конца декабря погоду: столбики термометров будут подниматься до нуля градусов.

«Днем в столице прогнозируют от 0 до плюс 2 градусов. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до 0 градусов, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба»

– Гидрометцентр России.

По области может быть как холоднее, так и теплее – от -3 до +2 соответственно. Ночью прогнозируется три градуса ниже нуля.