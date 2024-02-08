Московские спасатели потушили пожар на Пушкинской площади

Спустя три часа столичным спасателям удалось локализовать, а затем и потушить пожар, бушевавший во внутреннем концертного зала "Известия холл" на Пушкинской площади в центре Москвы – огню перекрыли доступ к самому концертному комплексу.

Крупный пожар, вспыхнувший сегодня во внутреннем дворе здания концертного комплекса "Известия холл" на Пушкинской площади в центре Москвы на площади 1,5 тыс квадратных метров, потушен, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Москве специалисты МЧС России полностью ликвидировали пожар"

- МЧС России

Информация о пострадавших не поступала. Спасателям удалось не допустить распространения огня на само здание "Известия Холл", огонь охватил лишь три неэксплуатируемых строения во дворе, сообщает пресс-служба МЧС России.

"Благодаря действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на здание "Известия Холл". По уточненной информации, огонь охватил три неэксплуатируемых строения, расположенных внутри двора. В одном из них произошло частичное обрушение конструкций"

- МЧС России

Огнеборцы вели работу в условиях сильного задымления, тушение осложняло обилие горючих материалов и в самом дворе, и в пылающих зданиях: с огнем боролись более 120 пожарных и 35 единиц техники, говорится в сообщении.