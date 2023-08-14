Мосбиржа: доллар превысил 101 рубль, евро - 110 рублей

Опубликовано: 11:48, 14 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Относительно рубля крепнут сегодня доллар, евро и юань. Доллар впервые за почти полтора года превысил 100, а затем 101 рубль, евро - 110 рублей.

Торги на Мосбирже в понедельник продолжают брать новые планки - так, после 11 утра доллар поднялся выше 101 рубля.

Напомним, рубеж в 100 рублей доллар преодолел в 09.08 14 августа, а в 11.11 курс поднялся до 101,01 рубля. Такие значения последний раз были зафиксированы 23 марта прошлого года, почти полтора года назад.

К показателям того же дня вернулась сегодня и европейская валюта - евро торгуется выше 110 рублей, на 11.11 курс составляет 110,62 рубля.

Китайский юань на бирже также растет, он добрался до 13,889 рубля.