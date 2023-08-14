РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Мосбиржа: доллар превысил 101 рубль, евро - 110 рублей

Мосбиржа: доллар превысил 101 рубль, евро - 110 рублей
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Относительно рубля крепнут сегодня доллар, евро и юань. Доллар впервые за почти полтора года превысил 100, а затем 101 рубль, евро - 110 рублей.

Торги на Мосбирже в понедельник продолжают брать новые планки - так, после 11 утра доллар поднялся выше 101 рубля.

Напомним, рубеж в 100 рублей доллар преодолел в 09.08 14 августа, а в 11.11 курс поднялся до 101,01 рубля. Такие значения последний раз были зафиксированы 23 марта прошлого года, почти полтора года назад.

К показателям того же дня вернулась сегодня и европейская валюта - евро торгуется выше 110 рублей, на 11.11 курс составляет 110,62 рубля.

Китайский юань на бирже также растет, он добрался до 13,889 рубля.

Доллар преодолел порог в 100 рублей - что дальше?

Доллар преодолел порог в 100 рублей - что дальше?

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1440 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version