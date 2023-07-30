Море Грузии тоже должно быть открыто для туристов – власти

Доступ в Грузию для туристов необходимо обеспечить не только по воздуху и наземным транспортом, но и по морю. Так замглавы Минэкономики республики Гурам Гурамишвили прокомментировал протесты в Батуми из-за круизного лайнера из РФ, которые произошли несколько дней назад.
"Для туристов дорога открыта как автомобильным, так и воздушным сообщением, важно, чтобы страна позиционировалась и с точки зрения морского сообщения и использовала тот потенциал, который у нее есть в морском направлении туристической отрасли"
– Гурам Гурамишвили
Чиновник обратил внимание на то, что вызвавший скандал лайнер Astoria Grande не включен ни в какие санкционные списки.
Акции протеста в Батуми
Напомним, бурную реакцию общественности вызвал заход в Батуми судна Astoria Grande, прибывшего из Трабзона (Турция), а точнее, туристы из России на борту, давшие откровенные интервью.
Сейчас лайнер совершает следующий рейс. В Грузию он прибудет завтра.