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Море Грузии тоже должно быть открыто для туристов – власти

Море Грузии тоже должно быть открыто для туристов – власти
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Туристы должны иметь возможность добраться до Грузии не только самолетом и на автомобиле, но и по морю. Уверенность в этом выразили в правительстве страны.

Доступ в Грузию для туристов необходимо обеспечить не только по воздуху и наземным транспортом, но и по морю. Так замглавы Минэкономики республики Гурам Гурамишвили прокомментировал протесты в Батуми из-за круизного лайнера из РФ, которые произошли несколько дней назад.

"Для туристов дорога открыта как автомобильным, так и воздушным сообщением, важно, чтобы страна позиционировалась и с точки зрения морского сообщения и использовала тот потенциал, который у нее есть в морском направлении туристической отрасли"

– Гурам Гурамишвили

Чиновник обратил внимание на то, что вызвавший скандал лайнер Astoria Grande не включен ни в какие санкционные списки.

Акции протеста в Батуми

Напомним, бурную реакцию общественности вызвал заход в Батуми судна Astoria Grande, прибывшего из Трабзона (Турция), а точнее, туристы из России на борту, давшие откровенные интервью.

Сейчас лайнер совершает следующий рейс. В Грузию он прибудет завтра.

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