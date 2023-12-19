СМИ сообщают, что в мире растет заболеваемость раком среди молодежи. В США за 20 лет уровень диагностирования онкологии вырос почти на 13%. Пока нельзя назвать точную причину увеличения уровня.

Издание Wall Street Journal со ссылкой на исследование в журнале BMJ Oncology сообщило, что молодежь стала чаще заболевать раком. Так, в Штатах за 20 лет уровень диагностирования болезни среди людей до 50 лет увеличился почти на 13%.

Газета пишет, что количество людей, которые заболевают раком, растет. Там также приводятся слова доктора Андреа Черчек, который заявил, что «пациенты становятся моложе».

«Возможно, дело в изменении окружающей среды, в нашей пище, лекарствах»

- Андреа Черчек

При этом некоторые специалисты говорят, что образ жизни человека не является основополагающим фактором, однако, безусловно, влияет на риск заболевания.

В то же время, издание никак не может объяснить причину роста уровня диагностирования онкологии среди молодых людей.