Вестник Кавказа

Молния унесла жизни двух пограничников в Азербайджане

Молния унесла жизни двух пограничников в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Двое военнослужащих погранслужбы погибли от удара молнии в Азербайджане. Трагический случай произошел в воскресенье утром.

Утром 9 июня жертвами удара молнии в Азербайджане стали двое сотрудников Госпогранслужбы. Соответствующую информацию распространило само ведомство.

Уточняется, что молния ударила по военнослужащим, когда они исполняли обязанности по охране границы на территории пограничного отряда "Лянкяран" погранвойск ГПС.

"Руководство Государственной пограничной службы выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих, желает им терпения"

– пресс-служба Госпогранслужбы

По факту случившегося начато расследование.

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