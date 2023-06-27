Молния убила мужчину в Краснодаре

Опубликовано: 16:14, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Молния ударила в мужчину на территории краснодарской овощебазы. Он погиб мгновенно, удар пришелся в голову. Камера наблюдения зафиксирована момент удара молнии в человека.

Смертельный удар молнией получил в пригороде Краснодара, в хуторе Ленина, местный житель.

Мужчина 49 лет погиб в результате удара молнии. Трагический инцидент случился 27 июня на овощебазе. Мужчина приехал на кубанскую овощебазу из Симферополя, чтобы закупить овощи и фрукты. В это время шел дождь, мужчина бежал от одного грузовика к другому, когда в него ударила молния. Он погиб на месте, молния попала в голову.

В начала июня молния убила туристку в Адыгее, она была в горах во время грозы.