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Молния убила мужчину в Краснодаре

Молния убила мужчину в Краснодаре
Молния ударила в мужчину на территории краснодарской овощебазы. Он погиб мгновенно, удар пришелся в голову. Камера наблюдения зафиксирована момент удара молнии в человека.

Смертельный удар молнией получил в пригороде Краснодара, в хуторе Ленина, местный житель.

Мужчина 49 лет погиб в результате удара молнии. Трагический инцидент случился 27 июня на овощебазе. Мужчина приехал на кубанскую овощебазу из Симферополя, чтобы закупить овощи и фрукты. В это время шел дождь, мужчина бежал от одного грузовика к другому, когда в него ударила молния. Он погиб на месте, молния попала в голову.

В начала июня молния убила туристку в Адыгее, она была в горах во время грозы.

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Правила поведения при грозе. Как не привлечь молнию?

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