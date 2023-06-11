Туристка погибла в Адыгее

Опубликовано: 18:34, 11 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Жительница Новороссийска погибла во время похода по горам Адыгеи. Она скончалась во время сильной грозы.

Поход в горы Адыгеи окончился трагически для туристки из Новороссийска, сообщает республиканское СУСК.

Погибшая, 26-летняя женщина, накануне отправилась вместе с группой в поход по горам. Туристы - всего почти 40 человек - должны были уложиться за один день.

"Во время похода погодные условия ухудшились, начался дождь с грозой, в районе Абадзешского перевала в одну из участников похода – 26-летнюю женщину ударила молния, в результате чего пострадавшая получила электрический разряд, несовместимый с жизнью"

– ведомство

Сейчас идет расследование, следователи опрашивают тех, кто видел, как произошла трагедия. Будет также проведена судмедэкспертиза.