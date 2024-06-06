Моди не приедет на 9 мая в Россию

Индийский премьер пропустит празднование Дня Победы в Москве. Он не сможет посетить Москву из-за трагических событий на родине.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди вынужден будет пропустить празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом поведал пресс-секретарь президента РФ.

"Лидер Индии не придет, Индия будет представлена не на высшем уровне"

– Дмитрий Песков

По словам источника, премьер Индии не приедет в российскую столицу из-за теракта, произошедшего недавно в Пахалгаме и унесшего жизни более двух десятков человек, передает ТАСС.

Три недели назад во внешнеполитическом ведомстве Индии подтвердили получение приглашение от РФ посетить Москву для участия в праздновании Дня Победы.

Ранее сегодня стало известно, что в Москву на 9 мая приедет лидер КНР.