Вестник Кавказа

Моди не приедет на 9 мая в Россию

Нарендра Моди
© Фото: сайт Кремля
Индийский премьер пропустит празднование Дня Победы в Москве. Он не сможет посетить Москву из-за трагических событий на родине.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди вынужден будет пропустить празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом поведал пресс-секретарь президента РФ.

"Лидер Индии не придет, Индия будет представлена не на высшем уровне"

– Дмитрий Песков

По словам источника, премьер Индии не приедет в российскую столицу из-за теракта, произошедшего недавно в Пахалгаме и унесшего жизни более двух десятков человек, передает ТАСС.

Три недели назад во внешнеполитическом ведомстве Индии подтвердили получение приглашение от РФ посетить Москву для участия в праздновании Дня Победы.

Ранее сегодня стало известно, что в Москву на 9 мая приедет лидер КНР.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
720 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

СМИ сообщили о старте переговоров Индии и США

СМИ сообщили о старте переговоров Индии и США

Премьер Индии получил приглашение на парад Победы

Премьер Индии получил приглашение на парад Победы

Идет подготовка к визиту Путина в Индию - Лавров

Идет подготовка к визиту Путина в Индию - Лавров

Саммит БРИКС в Казани: план изоляции России потерпел фиаско

Саммит БРИКС в Казани: план изоляции России потерпел фиаско

Лидеры стран БРИКС прибыли в Татарстан

Лидеры стран БРИКС прибыли в Татарстан

Саммит БРИКС 2024: где и когда пройдет, кто приедет в Казань?

Саммит БРИКС 2024: где и когда пройдет, кто приедет в Казань?

Россия открыла новую страницу истории БРИКС

Россия открыла новую страницу истории БРИКС

Владимир Путин принял Нарендру Моди в Кремле

Владимир Путин принял Нарендру Моди в Кремле

Премьер Индии приедет в Россию

Премьер Индии приедет в Россию

Лидеры Грузии и Армении поздравили Моди с переизбранием

Лидеры Грузии и Армении поздравили Моди с переизбранием

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы