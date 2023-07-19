Мишустин созвонился с Пашиняном

Опубликовано: 19:07, 19 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт правительства РФ

Михаил Мишустин провел телефонный разговор с Николом Пашиняном. Премьеры двух стран обсудили российско-армянское сотрудничество и реализацию проектов.

Российский премьер Михаил Мишустин провел телефонную беседу со своим армянским коллегой Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба правительства Армении.

Стороны обсудили актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества, а также реализацию совместных проектов.

Как заявили в Ереване, премьеры двух государств затронули сотрудничество России и Армении в рамках Евразийского экономического союза.

В свою очередь в пресс-служба кабмина РФ сообщили, что главы правительств двух стран поговорили о торгово-экономическом сотрудничество, обратив внимание на увеличение грузопотока через КПП "Верхний Ларс".

Кроме того, Мишустин и Пашинян обсудили интеграционное взаимодействие.