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Мишустин созвонился с Пашиняном

Мишустин и Пашинян
© Фото: сайт правительства РФ
Михаил Мишустин провел телефонный разговор с Николом Пашиняном. Премьеры двух стран обсудили российско-армянское сотрудничество и реализацию проектов.

Российский премьер Михаил Мишустин провел телефонную беседу со своим армянским коллегой Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба правительства Армении.

Стороны обсудили актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества, а также реализацию совместных проектов.

Как заявили в Ереване, премьеры двух государств затронули сотрудничество России и Армении в рамках Евразийского экономического союза.

В свою очередь в пресс-служба кабмина РФ сообщили, что главы правительств двух стран поговорили о торгово-экономическом сотрудничество, обратив внимание на увеличение грузопотока через КПП "Верхний Ларс".

Кроме того, Мишустин и Пашинян обсудили интеграционное взаимодействие.

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