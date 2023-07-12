Россия и Армения увеличат товарооборот

Опубликовано: 13:35, 12 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Товарооборот между Россией и Арменией в 2022 году увеличится на 60%, заявил министр экономики Армении. Он добавил, что Россия - главный торговый партнер для Армении.

Россия и Армения намерены увеличить товарооборот в этом году на 60%, сообщил армянский министр экономики Ваган Керобян.

Он напомнил, что 2022 году оборот России и Армении составил свыше $5 млрд. По его словам, сегодня страны идут на уровне двукратного роста.

"Я думаю, в конце года мы достигнем 50-60-процентного роста"

- Ваган Керобян

Глава ведомства подчеркнул, что в настоящее время Россия является главным торговым партнером для Армении. При этом министр отметил, что оборот со странами ЕАЭС также растет.