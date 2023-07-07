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Wildberries расширит присутствие в Армении

Wildberries расширит присутствие в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российская компания Wildberries готовит новые проекты в Армении. Бакальчук встретилась с президентом Армении, обсуждались новые проекты с местными предпринимателями и работа с почтой "Айпост".

Состоялась встреча президента Армении Ваагна Хачатуряна с главой Wildberries Татьяной Бакальчук.

"Татьяна Бакальчук представила президенту Ваагну Хачатуряну стремительные темпы расширения сети электронной коммерции Wildberries в Армении и подчеркнула, что в ближайшее время планируются новые совместные проекты с предпринимателями Армении"

– пресс-служба президента Армении

Кроме того, предпринимательница сообщила, что компания может начать сотрудничать с почтовым оператором Армении "Айпост".

Армянский президент высоко оценил сотрудничество Wildberries с армянскими бизнесменами и отметил, что власти республики оказывают бизнесу поддержку.

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