РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Мирзиеев побывал в Шуше

Мирзиеев в Шуше
© Фото: сайт президента Узбекистана
Шавкат Мирзиеев вместе с супругой посетили город Шуша. Они вместе с Ильхамом и Мехрибан Алиевыми посетили достопримечательности и осмотрели памятники известным личностям.

Шавкат Мирзиеев вместе с супругой посетили город Шуша. Они вместе с Ильхамом и Мехрибан Алиевыми посетили достопримечательности и осмотрели памятники известным личностям.

Узбекский президент Шавкат Мирзиеев и его супруга Зироатхон Мирзиеевой прибыли с визитом в азербайджанский город Шуша.

Совместно с Ильхамом и Мехрибан Алиевыми они посетили мечеть Саатлы, побывали на выставке "Гейдар Алиев и Карабах" в Творческом центре, который был восстановлен Фондом Гейдара Алиева.

Помимо этого, они осмотрели памятники известным личностям Азербайджана, расстрелянными армянскими оккупантами в Шуше. Мирзиеев также ознакомился с Генеральным планом города и посетили дом-музей Бюльбюля и усадебный комплекс Мехмандаровых.

Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиеев открыли школу в Физули

Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиеев открыли школу в Физули

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1235 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version