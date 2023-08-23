Мирзиеев побывал в Шуше

Опубликовано: 19:45, 23 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Узбекистана

Шавкат Мирзиеев вместе с супругой посетили город Шуша. Они вместе с Ильхамом и Мехрибан Алиевыми посетили достопримечательности и осмотрели памятники известным личностям.

Шавкат Мирзиеев вместе с супругой посетили город Шуша. Они вместе с Ильхамом и Мехрибан Алиевыми посетили достопримечательности и осмотрели памятники известным личностям.

Узбекский президент Шавкат Мирзиеев и его супруга Зироатхон Мирзиеевой прибыли с визитом в азербайджанский город Шуша.

Совместно с Ильхамом и Мехрибан Алиевыми они посетили мечеть Саатлы, побывали на выставке "Гейдар Алиев и Карабах" в Творческом центре, который был восстановлен Фондом Гейдара Алиева.

Помимо этого, они осмотрели памятники известным личностям Азербайджана, расстрелянными армянскими оккупантами в Шуше. Мирзиеев также ознакомился с Генеральным планом города и посетили дом-музей Бюльбюля и усадебный комплекс Мехмандаровых.