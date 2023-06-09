Минусы отдыха в Абхазии: министр назвал две основные проблемы

Отдых в Абхазии может быть омрачен для туристов из России некоторыми проблемами. Об основных "болевых точках" рассказал глава Минтуризма республики Теймураз Хишба.

Развитие туризма в Абхазии затрудняется рядом сложностей, с которыми туристам приходится сталкиваться в республике. О них министр туризма Теймураз Хишба сообщил президенту Аслану Бжания.

Глава туристического ведомства заявил, что одна из трудностей, с которой гости встречаются уже при въезде в Абхазию, – это низкая эффективность единственного пограничного пункта на границе с Россией – КПП Псоу. Летом 2023 года, в связи с всплеском популярности отдыха в Абхазии, там начали скапливаться огромные очереди.

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Еще одна проблема, по словам Хишба, заключается в гостиницах и пансионатах, причем как в их состоянии, так и в уровне обслуживания.

"Перегрузка пограничного пункта Псоу в летний сезон и необходимость реконструкции и улучшения сервиса мест размещения требуют срочных мер по улучшению условий для туристов и развитию отрасли"

– министр

Хишба обратил внимание, что, несмотря на эти сложности, с начала 2023 года по 1 октября туристическая отрасль дала до трети всех налоговых поступлений в бюджет Абхазии, доказав, что именно туризм – главный бюджетообразующий сектор абхазской экономики.