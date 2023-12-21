Минюст готов вернуть Саакашвили в тюрьму

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили позволяет говорить о его возможном скором переводе из клиники в тюрьму, заявили сегодня в Минюсте страны.

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, проходящего лечение в тбилисской клинике "Вивамед", улучшилось настолько, что позволяет перевести его обратно в тюрьму, но сделано это будет лишь после рекомендаций врачей, заявил сегодня исполняющий обязанности главы минюста Рати Брегадзе.

"Врачи сообщают, что состояние его здоровья значительно улучшилось. Это радует каждого из нас. Я всегда говорил, что мы желаем, чтобы он был в лучшей форме и делали, делаем и будем делать для этого все. Что касается перевода, то, повторюсь, что соответствующее решение будет принято лишь после того, как от врачей мы получим подтверждение, что его перевод в пенитенциарное учреждение рекомендован"

- Рати Брегадзе

Ранее сегодня медицинский консилиум при аппарате народного защитника Грузии озвучил свое заключение, в котором говорится: Саакашвили набрал вес, но мышечная гипотрофия и депрессия пока остается.

Напомним, неделей ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что такой же вывод после посещения экс-главы государства сделал невролог Тенгиз Цуладзе, один из членов консилиума от народного защитника республики. Специалист отметил, что у пациента остается нейропатия, потеря равновесия, депрессия и тревога, а его психологическое состояние нестабильно.