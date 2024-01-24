Консилиум врачей: Саакашвили поправился

Михаил Саакашвили прибавил в весе, сообщил один из медиков, посетивших его в клинике "Вивамед". При этом он подчеркнул, что переводить бывшего грузинского лидера в тюрьму все еще нельзя.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили набрал вес. Об этом после посещения экс-главы государства сообщил невролог Тенгиз Цуладзе, один из членов консилиума от народного защитника республики.

Он также отметил, что его состояние с точки зрения неврологии не претерпело почти никаких изменений.

"Нейропатия, как это было в старых заключениях, потеря равновесия, все та же. Что касается психологического состояния, то считаю, что оно нестабильное, оно тоже не изменилось. На мой взгляд, депрессия есть, и тревога остается"

– Тенгиз Цулададзе

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что сейчас преждевременно говорить о переводе бывшего президента в тюрьму.

"Если его переведут, то через несколько недель, если не через несколько дней, может быть придется возвращать его обратно. Стабильное и улучшенное состояние пациента – заслуга медицинского персонала. Будет оптимальным, если государство учтет рекомендации CPT"

– член консилиума

Согласно последним данным, в настоящее время Михаил Саакашвили весит 77 кг.