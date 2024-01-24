Вестник Кавказа

Потасовка с оскорблениями произошла в парламенте Грузии

Парламент Грузии
© Фото: сайт парламента Грузии
Словесная перепалка спровоцировала потасовку в парламенте Грузии. Конфликтующих удалось своевременно разнять.

Советник председателя парламента Альберт Брегвадзе и сотрудник аппарата "Грузинской мечты" Арчил Горделадзе устроили драку в здании парламента. Об этом сообщают 26 января местные СМИ.

Согласно предварительной информации, потасовка произошла из-за словесных оскорблений. В ситуацию вмешались несколько человек, которые разняли конфликтующих.

Официальных комментариев по данному инциденту пока не последовало.

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