Потасовка с оскорблениями произошла в парламенте Грузии

Словесная перепалка спровоцировала потасовку в парламенте Грузии. Конфликтующих удалось своевременно разнять.
Советник председателя парламента Альберт Брегвадзе и сотрудник аппарата "Грузинской мечты" Арчил Горделадзе устроили драку в здании парламента. Об этом сообщают 26 января местные СМИ.
Согласно предварительной информации, потасовка произошла из-за словесных оскорблений. В ситуацию вмешались несколько человек, которые разняли конфликтующих.
Официальных комментариев по данному инциденту пока не последовало.