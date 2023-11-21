Власти не исключили перевода Саакашвили в тюрьму

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который уже долгое время находится в клинике вместо тюрьмы, может быть переведен в пенитенциарное заведение, если соответствующее ведомство сочтет его здоровье подходящим для отбывания наказания.

Бывший глава государства Михаил Саакашвили пребывает в прекрасной физической форме, так что в скором времени он может отправиться обратно в тюрьму, где продолжит отбывать наказание. Такое заявление сделал генсек правящей "Грузинской мечты" – Каха Каладзе.

Чуть ранее вопрос о целесообразности оставлять экс-президента в клинике поставила оппозиционная партия "За Грузию".

"На самом деле этот человек сидел на диете. Он в отличной форме, хорошо выглядит. Возможно, соответствующее ведомство примет решение"

– Каладзе

Глава Тбилиси убежден, что у оппозиционера и раньше здоровье было в полном порядке, а все его жалобы на многочисленные недомогания, в том числе с возможным летальным исходом, представляли собой простые спекуляции.