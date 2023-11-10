Председатель "Грузинской мечты" обвинил Саакашвили в симуляции

В "Грузинской мечте" полагают, что Михаил Саакашвили все эти годы симулировал в вопросах своего здоровья. Там отметили, что этим экс-глава государства испортил себе репутацию.

Председатель правящей партии Грузии считает, что бывший президент страны Михаил Саакашвили на протяжении двух лет симулировал в вопросах, которые касаются его здоровья.

"Он симулировал два года, в конец испортил свою репутацию. Я уверен, что даже среди его сторонников его репутация запятнана. Когда твой собственный сторонник смотрит и видит, что ты симулируешь, в такое время невозможно сохранить политический имидж"

– Ираклий Кобахидзе

Он подчеркнул, что возможное возвращение экс-главы государства в политику обречено на провал.