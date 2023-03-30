Что сказал Саакашвили о будущем Грузии?

Экс-президент Грузии в ходе заседания суда сделал ряд политических прогнозов. В частности, Михаил Саакашвили назвал имена будущих премьер-министра и президента страны.

Правящая партия "Грузинская мечта" уже выбрала тех, кто займет посты главы правительства и президента страны – такое громкое заявление сделал бывший президент.

Михаил Саакашвили высказался на судебном заседании, в котором участвовал в дистанционном формате, из клиники "Вивамед".

По его словам, правительство возглавит мэр Тбилиси и генсек "Мечты" Каха Каладзе. Место Саломе Зурабишвили займет Тея Цулукиани, которая сейчас работает вице-премьером и возглавляет Минкультуры.

Каха Каладзе решительно опроверг эти прогнозы.

"В стране есть достойный премьер-министр в лице Ираклия Гарибашвили. Что касается моего будущего, то я был избран большинством населения Тбилиси и буду служить своему городу и тбилисцам до 2025 года. Быть мэром столицы – большая ответственность, мы начали много важных реформ, которые необходимо завершить"

– градоначальник

Говоря о посте президента, Каладзе заверил, что общество будет проинформировано в нужное время.

О словах Саакашвили высказался и председатель "Мечты": Ираклий Кобахидзе призвал не относиться к ним всерьез, так как на судебных заседаниях осужденный пытается доказать свой медицинский диагноз и дает волю фантазии.