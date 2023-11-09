Минтруд России поможет Кабардино-Балкарии бороться с безработицей 

Власти Кабардино-Балкарии совместно с министерством труда и соцзащиты России разработают план по снижению безработицы в республике. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы КБР после его встречи с руководителем ведомства.
"Уровень регистрируемой безработицы на конец сентября - 1%, годом ранее было 1,9%. Совместно с министерством труда и социальной защиты РФ разработаем план дальнейшего снижения безработицы"
– Казбек Коков
Он также сообщил об увеличении численности занятых собственным бизнесом в республике, особенно в статусе самозанятых. По словам главы КБР, на сегодняшний день их количество составляет почти 70 тыс человек.
Кроме того, Коков рассказал, что руководство региона в интересах работников ведет легализацию трудовых отношений.
"Кроме этого, третий год подряд на 10% повышаем зарплаты работников бюджетной сферы за счет собственных доходов региона, принимаем меры стимулирования работников культуры, спорта, образования и здравоохранения"
– руководитель республики