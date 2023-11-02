В Кабардино-Балкарии создадут сеть молодежных центров

В КБР ведут работу по созданию сети центров для молодежи, которая охватит все муниципалитеты республики. Первый такой центр не так давно открылся в поселке Кашхатау.

В Кабардино-Балкарии собираются открыть сеть молодежных центров. Об этом сказано в Telegram-канале главы республики.

"В перспективе планируем создание молодежных центров во всех 13 муниципалитетах. В каждом населенном пункте - их у нас 130 - будут свои специалисты по работе с молодежью"

– Казбек Коков

Он подчеркнул, что регион подключился к программе Росмолодежи "Регион для молодых", в связи с чем финансирование молодежной политики увеличилось в 10 раз.

Руководитель республики рассказал, что на средства данной программы в поселке Кашхатау не так давно создали первый в КБР молодежный центр.

По его словам, еще один центр скоро появится в Нарткале, а создание республиканского Дома молодежи в Нальчике находится на завершающей стадии.

Коков также отметил, что ряд молодежных объектов на территории республики планируется начать создавать в 2024 году.

"КБР и в этом году оказалась в числе победителей конкурса "Регион для молодых". Полученные по итогам конкурсного отбора средства в сумме 186 млн рублей пойдут в 2024 году на создание еще четырех муниципальных молодежных центров и арт-резиденции"

– глава КБР