Минобороны России призвало бойцов "Вагнера" не участвовать в мятеже

Утром 24 июня министерство обороны России распространило заявление, в котором обратилось к бойцам частной военной компании "Вагнер". В Минобороны призвали их отказаться от участия в вооруженном мятеже.
"Обращаемся к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер". Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже"
– сказано в сообщении МО РФ
Там отметили, что многие бойцы уже отказались от участия в мятеже.
"Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации"
– заявили в министерстве.
В оборонном ведомстве также акцентировали внимание на том, что всем обрабившимся бойцам и командирам уже оказали всю необходимую помощь.