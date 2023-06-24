Минобороны России призвало бойцов "Вагнера" не участвовать в мятеже

Опубликовано: 13:30, 24 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня утром Минобороны России опубликовало выпустило экстренное заявление. В ведомстве призывают бойцов ЧВК "Вагнер" отказаться от участия в военном мятеже.

Утром 24 июня министерство обороны России распространило заявление, в котором обратилось к бойцам частной военной компании "Вагнер". В Минобороны призвали их отказаться от участия в вооруженном мятеже.

"Обращаемся к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер". Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже"

– сказано в сообщении МО РФ

Там отметили, что многие бойцы уже отказались от участия в мятеже.

"Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации"

– заявили в министерстве.

В оборонном ведомстве также акцентировали внимание на том, что всем обрабившимся бойцам и командирам уже оказали всю необходимую помощь.