Минобороны РФ отчиталось о разоружении армянских боевиков

Опубликовано: 21:27, 24 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Минобороны Азербайджана

Счет сданного армянскими боевиками оружия пошел на тысячи – и это только учтенные российскими миротворцами вооружения, изъятого при их наблюдении. В целом, разоружение ВС Армении и НВФ в Карабахском экономическом районе Азербайджана идет полным ходом.

Как рассказали сегодня в российском оборонном ведомстве, в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается планомерное разоружение ВС Армении и армянских НВФ.

Только при участии российских миротворцев армянские боевики добровольно отказались от 6 танков, свыше 1200 автоматов, пулеметов, ПЗРК и бронебойных ружей, а также порядка 130 тыс боеприпасов ко всем видам имевшихся в их распоряжении орудий.

К этой статистике необходимо добавить тысячи единиц оружия, оставленных армянскими боевиками на позициях, брошенных во время антитеррористической операции ВС Азербайджана или после нее.

Также миротворцы уточнили, что на их базе у города Ходжалы в данный момент находится 715 представителей армянской общины Карабаха. За прошедшие дни в Ханкенди было доставлено около 125 т продуктов и 65 т топлива.