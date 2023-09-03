Минобороны Армении сообщило о гибели военных в небоевых условиях

Опубликовано: 8:03, 3 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еще двое военнослужащих ВС Армении ушли из жизни, однако, по словам армянского Минобороны, не в ходе боев с ВС Азербайджана, а во время прокладки автотрассы.

Солдат и офицер армии Армении погибли накануне в небоевых условиях – с таким заявлением выступило армянское оборонное ведомство.

По утверждению министерства, в районе 16:30 по московскому времени в субботу майор Арман Бабаджанян и рядовой Артур Погосян производили "взрывные работы" в месте прокладки новой автомобильной дороги.

В ведомстве не уточнили, что именно пошло не так, однако устроенный военными взрыв погубил обоих. Также нет сведений, где именно произошел несчастный случай.

Одной из версий инцидента может быть неудачная установка мины на условной армяно-азербайджанской границе или подрыв на такой мине, заложенной ранее, что Минобороны Армении решило скрыть под легендой о прокладке дороги.