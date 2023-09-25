Минэкономразвития: появился рынок офшорных рублей

Курс рубля зависит сегодня от многих факторов, в том числе от того, в каких валютах ведется торговля с другими странами. Регулировать ситуацию с курсом только ключевой ставкой опасно, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Ситуация носит гораздо более сложный характер, чем просто вернуть обязательную продажу валютной выручки или не вернуть. Потому что возвращать ее в том виде, как было, мало будет. Надо тогда обязательный предписывать сюда возврат валюты именно. Тогда зачем мы переводили всю торговлю в рубли?"
– министр
На сегодняшний день, в страну возвращается около 85% валютной выручки, так складывается ситуация около полугода.
"Ситуация только в другом, что у нас 35% при этом возвращается в рублях. Мы же активно были и остаемся за переводы в национальные валюты торговли и так далее. Экспортеры активно берут эти рубли и возвращают. Вопрос - где и как они берут, и какой у нас сформировался рынок, по сути, офшорных рублей, то есть рублей, которые обращаются за границей"
– Решетников
Торговля в рублях сейчас происходит так: бизнес занимает в РФ рубли, переводит их за границу для обмена - никаких ограничений на перевод нацвалюты за границу нет, после чего эти рубли идут на оплату операций с российской стороной.
В Минэкономразвития считают, что в валютном вопросе РФ может перенять опыт Китая, "когда все-таки существует некая мембрана между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей", иначе сложится опасный дисбаланс.
"И в результате у нас все больше будет рублей там, которые будут играть против, скажем так, вовлекаться в эти валютные игры против рубля"
– министр
Регулирование ситуации в основном с помощью ключевой ставки в МЭР считают плохой идеей, так как это сделает реальный сектор экономии заложником данного инструмента.
"Потому что мы постоянно будем этой процентной ставкой играть против валютных спекулянтов, а бить будем в результате по инвестиционному кредитованию"
– Решетников