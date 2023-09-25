Минэкономразвития: появился рынок офшорных рублей

Опубликовано: 11:41, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ситуация с рублем сегодня сложная, на курс влияет в том числе, переток валюты и объемы рублей, циркулирующих за границей. Перевод внешней торговли на рубли привел к появлению офшорного рынка рублей.

Курс рубля зависит сегодня от многих факторов, в том числе от того, в каких валютах ведется торговля с другими странами. Регулировать ситуацию с курсом только ключевой ставкой опасно, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Ситуация носит гораздо более сложный характер, чем просто вернуть обязательную продажу валютной выручки или не вернуть. Потому что возвращать ее в том виде, как было, мало будет. Надо тогда обязательный предписывать сюда возврат валюты именно. Тогда зачем мы переводили всю торговлю в рубли?"

– министр

На сегодняшний день, в страну возвращается около 85% валютной выручки, так складывается ситуация около полугода.

"Ситуация только в другом, что у нас 35% при этом возвращается в рублях. Мы же активно были и остаемся за переводы в национальные валюты торговли и так далее. Экспортеры активно берут эти рубли и возвращают. Вопрос - где и как они берут, и какой у нас сформировался рынок, по сути, офшорных рублей, то есть рублей, которые обращаются за границей"

– Решетников

Торговля в рублях сейчас происходит так: бизнес занимает в РФ рубли, переводит их за границу для обмена - никаких ограничений на перевод нацвалюты за границу нет, после чего эти рубли идут на оплату операций с российской стороной.

В Минэкономразвития считают, что в валютном вопросе РФ может перенять опыт Китая, "когда все-таки существует некая мембрана между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей", иначе сложится опасный дисбаланс.

"И в результате у нас все больше будет рублей там, которые будут играть против, скажем так, вовлекаться в эти валютные игры против рубля"

– министр

Регулирование ситуации в основном с помощью ключевой ставки в МЭР считают плохой идеей, так как это сделает реальный сектор экономии заложником данного инструмента.

"Потому что мы постоянно будем этой процентной ставкой играть против валютных спекулянтов, а бить будем в результате по инвестиционному кредитованию"

– Решетников