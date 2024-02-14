Миллионный турист посетил Сочи с начала года

Почти за два месяца этого года Сочи посетил миллион туристов. Путешественница из Москвы стала миллионным туристом на курорте.

В Сочи за первые два месяца этого года прибыл один миллион путешественников.

Сегодня на курорт приехал юбилейный миллионный турист.

Им оказалась москвичка, которая будет отдыхать в здравнице Лазаревского района. Информацию об этом опубликовал в своем telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"Москвичка Екатерина Федосеева с тремя сыновьями на курорте не впервые. Для отдыха в длинные февральские выходные они выбрали санаторий в Лазаревском районе. В Год семьи, объявленный главой нашего государства, в этой здравнице создали дополнительные условия для отдыха детей и подростков"

– Алексей Копайгородский

По данным градоначальника на курорте в праздничные дни февраля собираются отдыхать около 115 тыс туристов. При этом здравницы будут загружены на 80%.

В прошлом году Сочи посетили 18,6 млн путешественников. Это стало рекордом за всю историю курорта.