Микроавтобус попал в ДТП на Дону, есть пострадавшие

Пять человек пострадали после столкновения маршрутки с легковым авто. ДТП произошло в Ростовской области.

Микроавтобус с пассажирами угодил в автоаварию с авто в Ростовской области, информируют представители дорожной полиции. Пострадали пятеро, они сейчас находятся в больнице.

"В 05:35 мск на автодороге Ростов - Семикаракорск - Волгодонск в Волгодонском районе водитель автомобиля Chevrolet Captiva, по предварительной информации, не учел погодных и метеорологических условий, выехал на встречную полосу, где столкнулся с встречным автомобилем Hyundai Н-1"

– полиция

Сообщается, что ДТП произошло из-за того, что водитель микроавтобуса не учел сложных погодных условий, выехал на "встречку", где столкнулся с легковой иномаркой.

По факту проводится следствие, устанавливаются все обстоятельства случившегося.