Гололед на Ставрополье: в ДТП попал автобус с детьми

Микроавтобус с детьми попал в аварию сегодня рано утром в Изобильненском районе. В нем ехала школьная баскетбольная команда.

Автоавария с участием детей случилась сегодня в Ставропольском крае. Детали рассказали в краевой Госавтоинспекции.

Инцидент произошел примерно в 5:30. Водитель, мужчина 68 лет, по предварительным данным, ускорился до небезопасной скорости. В результате Ford Transit съехал в кювет и опрокинулся.

Внутри ехали девять подростков 14-16 лет, а также двое сопровождающих. Дети должны были принять участие в баскетбольном турнире в Буденновске.

В ГИБДД отметили, что детей перевозили ночью, что противоречит правилам.

Случившееся прокомментировал глава Ставрополья. По словам Владимира Владимирова, возможно, ДТП случилось из-за "скользкой дороги", а также "сложного поворота", однако все детали установит дорожная полиция.

"Никто из ехавших в автобусе не пострадал, медпомощь не потребовалась. Все пассажиры уже дома"

– губернатор

Чиновник обратил внимание на то, что на Ставрополье сейчас объявлен режим повышенной готовности из-за гололеда и призвал всех водителей к максимальной бдительности.