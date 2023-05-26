МИД: Запад не хочет переподключать Россельхозбанк к SWIFT

В реализации стамбульской инициативы остаются системные проблемы, в том числе вопрос переподключения к SWIFT Россельхозбанка. От решения этих проблем зависит продление сделки - сейчас она истекает 17 июля.
"У нас речь идет о транзакциях, при переподключении Россельхозбанка к SWIFT - этого нет, и последние сигналы, которые получают, и заявления, которые звучат от некоторых западных партнеров, говорят, что не будет такого переподключения. Тогда вообще о чем идет разговор?"
– замглавы МИД России Сергей Вершинин
Когда настанет очередной срок для принятия решения по вопросу закрытия или продления черноморской инициативы, Москва будет смотреть на пять критериев, сообщил Вершинин в эфире "Россия 24".
К системным проблемам российская сторона помимо переподключения банка к платежной системе относит:
- поставки в РФ сельхозтехники и запчастей,
- отмену ограничений на страхование, доступ в порты,
- разблокирование иностранных счетов российских компаний, связанных с сельским хозяйством,
- возобновление работы аммиакопровода «Тольятти - Одесса».
В Одессе заблокированы 24 тыс т российского аммиака, отметили в МИД 25 мая.
"Коль скоро аммиак через порт Южный не идет, есть другие порты, пока работающие при нашем содействии на вывоз украинского зерна. Если Россельхозбанк не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других системных проблем, блокирующих наш сельхозэкспорт, то черноморской инициативе также придется подыскивать альтернативы"
– заявление МИД РФ
Если ситуация через полтора месяца останется такой же, какой была весь предыдущий год, то украинскому зерну потребуется альтернативный путь - черноморский коридор будет закрыт.