МИД: Запад не хочет переподключать Россельхозбанк к SWIFT

Опубликовано: 16:11, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россельхозбанк может остаться без повторного подключения к SWIFT, предупреждают в МИД. Это будет означать, что Россия не станет продлевать зерновую сделку, которая заканчивается 17 июля.

В реализации стамбульской инициативы остаются системные проблемы, в том числе вопрос переподключения к SWIFT Россельхозбанка. От решения этих проблем зависит продление сделки - сейчас она истекает 17 июля.

"У нас речь идет о транзакциях, при переподключении Россельхозбанка к SWIFT - этого нет, и последние сигналы, которые получают, и заявления, которые звучат от некоторых западных партнеров, говорят, что не будет такого переподключения. Тогда вообще о чем идет разговор?"

– замглавы МИД России Сергей Вершинин

Когда настанет очередной срок для принятия решения по вопросу закрытия или продления черноморской инициативы, Москва будет смотреть на пять критериев, сообщил Вершинин в эфире "Россия 24".

К системным проблемам российская сторона помимо переподключения банка к платежной системе относит:

поставки в РФ сельхозтехники и запчастей,

отмену ограничений на страхование, доступ в порты,

разблокирование иностранных счетов российских компаний, связанных с сельским хозяйством,

возобновление работы аммиакопровода «Тольятти - Одесса».

В Одессе заблокированы 24 тыс т российского аммиака, отметили в МИД 25 мая.

"Коль скоро аммиак через порт Южный не идет, есть другие порты, пока работающие при нашем содействии на вывоз украинского зерна. Если Россельхозбанк не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других системных проблем, блокирующих наш сельхозэкспорт, то черноморской инициативе также придется подыскивать альтернативы"

– заявление МИД РФ

Если ситуация через полтора месяца останется такой же, какой была весь предыдущий год, то украинскому зерну потребуется альтернативный путь - черноморский коридор будет закрыт.