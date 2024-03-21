Вестник Кавказа

МИД России: теракт в Москве – беда общая

МИД России: теракт в Москве – беда общая
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Террористический акт, который сегодня совершили в столичном концертном комплексе Крокус Сити Холл западные наемники, не что иное, как чудовищное преступление против простых россиян, направленное на нагнетание паники у россиян.

Все мировое сообщество должно осудить кровавый теракт в Крокус Сити Холле, это чудовищное преступление, - заявила сегодня в своем Telegram-канале, Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В МИД России поступают звонки из разных стран мира от простых граждан с выражением соболезнований в связи со страшной трагедией в "Крокус сити холле" и словами решительного осуждения этого кровавого теракта, происходящего на глазах всего человечества. Все мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление! Как заявили российские власти, все силы брошены на спасение людей"

- Мария Захарова

Напомним, пятеро террористов сегодня устроили стрельбу в Крокус Сити Холле в подмосковном Красногорске, по предварительным данным, погибли свыше 40 человек, более ста человек ранены, в здании продолжается пожар, идет эвакуация людей.

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