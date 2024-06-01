МИД РФ: США поддерживают беспорядки в Грузии

Официальный представитель МИД РФ заявила, что власти США поддерживают митинги в Грузии и при этом не выступают против правительства Армении, которое разгоняет такие же демонстрации в Ереване.

Власти США выступают за демократию, но при этом двойственно относятся к протестам в Грузии и Армении. Такое заявление опубликовала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем telegram-канале.

Она сравнила два сообщения дипломатических представительств США в Грузии и Армении о протестах, которые происходят в этих странах.

По информации Захаровой, в первом случае американская сторона выступает с поддержкой митингующих, во втором поддерживает власть, которая разгоняет протестующих.

"Вот вам и вся демократия: в одном случае Вашингтон устами своего посольства заявляет о том, что митинги нужно проводить ответственно, и не осуждает власти за их подавление, а в другом - наоборот, активно поддерживает учиненные западными иноагентами беспорядки. Наглядная иллюстрация к тому самому "миропорядку, основанному на правилах", где именно США мановением руки, исходя из конъюнктуры момента, меняют любые "правила" под себя"

– Мария Захарова

Ранее сообщалось, что власти США и ЕС выступили против принятия закона об иноагентах в Грузии и предупредили о введении санкций в отношении должностных лиц, которые причастных к созданию и реализации закона. Также Евросоюз заявил, что пересмотрит отношения и безвизовый режим с республикой.