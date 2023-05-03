Опубликовано: 14:18, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Евросоюз навредит себе, если введет санкции против российской атомной энергетики. В этом случае под угрозой может оказаться не просто надежное обеспечение энергией европейских потребителей, но и ядерная безопасность целого ряда объектов энергогенерации в странах ЕС.

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Европейский союз навредит сам себе в случае введения ограничений на сотрудничество с Россией в сфере атомной энергетики.

«В этом случае под угрозой может оказаться не просто надежное обеспечение энергией европейских потребителей, но и ядерная безопасность целого ряда объектов энергогенерации в странах Европейского союза»

– Мария Захарова.

Далее дипломат выразила сожаление, что некоторые круги в Евросоюзе пытаются политизировать и это направление энергетического сотрудничества с Россией. По мнению Захаровой это связано с расчисткой рынка для экспортеров ядерного топлива и технологий из США.