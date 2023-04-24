ЕС: Казахстан не помогает России обходить санкции

Казахстан не помогает России обходить санкции, наложенные на нее западом - по крайней мере, Евросоюз не фиксировал таких случаев, сообщил посол ЕС по санкционной политике Дэвид О'Салливан, выступая в представительстве организации в Казахстане.
Дипломат напомнил, что Брюссель не практикует введение ограничений против третьих стран. Максимум, на что может пойти ЕС, и то в особых случаях, - это внести в черный список ту или компанию, но только при наличии доказательств ее участия в обходе санкций, передает Казинформ.
"На данный момент у нас нет достаточно подробной детальной информации, согласно которой мы можем определить, что та или иная компания действительно помогает обходу санкций"
— Дэвид О'Салливан
В то же время, посол пояснил, что и в случае обнаружения таких инцидентов проблема будет решаться во взаимодействии между ЕС и Астаной.