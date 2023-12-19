МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах России

Власти ИРИ выразили представителю России протест по поводу недавнего заявления, сделанного на очередном Российско-арабском форуме сотрудничества. Тегеран недоволен высказываниями о трех своих островах.

Накануне временного поверенного в делах России вызвали в МИД Ирана. Об этом сообщают иранские СМИ.

Власти Исламской Республики возмущены недавним совместным заявлением, которое было сделано на 6-м Российско-арабском форуме сотрудничества.

"Правительство Исламской Республики Иран выразило решительный протест в связи с неоднократной поддержкой российского правительства необоснованные утверждения, содержащиеся в заявлении 6-го российско-арабского форума сотрудничества, прошедшего недавно в Марокко. Российской стороне было направлено письмо протеста"

– МИД ИРИ

В ведомстве акцентировали внимание на том, что иранские острова в Персидском заливе – это неотъемлемая часть страны.

"Правительство Исламской Республики Иран считает недопустимыми любые претензии со стороны других стран в отношении этих островов"

– иранский МИД

Ранее официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства подверг критике заявление, в которое, как он отметил, был включен ряд необоснованных утверждений о трех иранских островах в Персидском заливе.