Опубликовано: 23:23, 14 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанская сторона не обстреливала рабочих на строящемся в данный момент заводе в Армении. Об этом заявили в Баку, опровергнув таким образом обвинения Еревана.

Власти Азербайджана опровергли распространенные сегодня Ереваном необоснованные обвинения в якобы обстреле гражданских лиц - рабочих на металлургическом заводе, который строится сейчас в Армении.

Такое сообщение опубликовал на своей странице в соцсети пресс-секретарь МИД АР.

"Эта очередная выдумка Армении нацелена на то, чтобы отвлечь внимание от ее военных провокаций против Азербайджана и негативного воздействия завода, строящегося в приграничной зоне"

– Айхан Гаджизаде