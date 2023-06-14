Азербайджанская сторона не обстреливала рабочих на строящемся в данный момент заводе в Армении. Об этом заявили в Баку, опровергнув таким образом обвинения Еревана.
Власти Азербайджана опровергли распространенные сегодня Ереваном необоснованные обвинения в якобы обстреле гражданских лиц - рабочих на металлургическом заводе, который строится сейчас в Армении.
Такое сообщение опубликовал на своей странице в соцсети пресс-секретарь МИД АР.
"Эта очередная выдумка Армении нацелена на то, чтобы отвлечь внимание от ее военных провокаций против Азербайджана и негативного воздействия завода, строящегося в приграничной зоне"
– Айхан Гаджизаде