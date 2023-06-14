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МИД Азербайджана опроверг фейковые обвинения в обстреле армянских рабочих

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азербайджанская сторона не обстреливала рабочих на строящемся в данный момент заводе в Армении. Об этом заявили в Баку, опровергнув таким образом обвинения Еревана.

Власти Азербайджана опровергли распространенные сегодня Ереваном необоснованные обвинения в якобы обстреле гражданских лиц - рабочих на металлургическом заводе, который строится сейчас в Армении.

Такое сообщение опубликовал на своей странице в соцсети пресс-секретарь МИД АР.

"Эта очередная выдумка Армении нацелена на то, чтобы отвлечь внимание от ее военных провокаций против Азербайджана и негативного воздействия завода, строящегося в приграничной зоне"

– Айхан Гаджизаде

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