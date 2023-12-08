Глава МИД Азербайджана и посол США обсудили мир в регионе

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики провел встречу с новым послом США, на которой обсудил установления мира между Баку и Ереваном.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов получил верительные грамоты от нового посла США в республике Марка Либби. В процессе переговоров поднимались вопросы установления стабильности на Южном Кавказе, а также развитие связей Азербайджана и Армении.

"В ходе встречи были обсуждены повестка дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, текущая ситуация в регионе, а также перспективы процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией"

- МИД Азербайджана

Министр АР отметил, что республика принимает активные меры по установлению мира в регионе и выступает их основным инициатором.

Кроме этого, обе стороны отметили важность установления прочных связей между Азербайджанской Республикой и США. Также было подчеркнуто, что отношения между странами будут развивать в рамках взаимных интересов.