Вашингтон приветствовал обмен задержанными военными между Азербайджаном и Арменией

США высоко оценили произведенный сегодня азербайджанской и армянской стороной обмен задержанными военнопленными. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Госдепа.

Власти США прокомментировали произошедший сегодня между Азербайджаном и Арменией обмен задержанными военнослужащими, заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

По его словам, американская сторона "поощряет" случившееся событие. Дипломат отметил, что Вашингтон проводил переговоры и с Баку, и с Ереваном.

"Мы приветствуем возвращение задержанных ранее азербайджанцев и армян, а также сообщения о том, что обсуждаются дополнительные меры укрепления доверия между сторонами"

– Мэтью Миллер

Пресс-секретарь заверил, что США продолжат работу в этом направлении с обеими сторонами, чтобы способствовать его прогрессу.

"Мы по-прежнему верим, что мир возможен, если обе стороны готовы к нему стремиться"

– дипломат

Напомним, 7 декабря стало известно о первых прямых переговорах между госаппаратами АР и РА. В совместном заявлении по их итогам говорилось, что стороны произведут обмен задержанными.